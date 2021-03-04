Два человека погибли при крушении самолета в Австралии

Два человека стали жертвами крушения самолета в национальном парке Кейп-рейндж. Это произошло недалеко от австралийского города Эксмут.

Как сообщил новостной портал 7News.com, поиски легкомоторного воздушного судна, вылетевшего из порта Эксмута, начались вечером в среду. Самолет не вернулся вовремя на аэродром, а его экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами.

Ночью сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолета в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж, расположенного на западном побережье континента. Жертвами трагедии стали пилот и пассажир воздушного судна.

Личности погибших не разглашаются. Полиция приступила к операции по сбору обломков самолета. Начато расследование обстоятельств случившегося.