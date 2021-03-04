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    04 марта 2021, 08:33

    Два человека погибли при крушении самолета в Австралии

    Гора Орлов

    Два человека стали жертвами крушения самолета в национальном парке Кейп-рейндж. Это произошло недалеко от австралийского города Эксмут.

    Два человека погибли при крушении самолета в Австралии

    Как сообщил новостной портал 7News.com, поиски легкомоторного воздушного судна, вылетевшего из порта Эксмута, начались вечером в среду. Самолет не вернулся вовремя на аэродром, а его экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами.

    Ночью сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолета в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж, расположенного на западном побережье континента. Жертвами трагедии стали пилот и пассажир воздушного судна.

    Личности погибших не разглашаются. Полиция приступила к операции по сбору обломков самолета. Начато расследование обстоятельств случившегося.