Гидросамолет рухнул в болото под Ханты-Мансийском. На борту находились два человека. Оба погибли, сообщил Telegram-канала 112.

По данным МЧС, самолет упал вблизи озера Глубокое в 85 километрах от города Советский. Воздушное судно ищут 20 человек. Задействованы болотоход и еще пять единиц техники, уточнил ТАСС.

Официально спасатели гибель людей не подтверждали. В регионе сегодня наблюдается усиление ветра, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Также синоптики обещали дожди.