Два человека погибли при крушении дельтаплана в Адыгее | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 13:18 Два человека погибли при крушении дельтаплана в Адыгее РЕН ТВ: дельтаплан рухнул в Адыгее, два человека погибли Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Крушение дельтаплана произошло утром 30 октября в Адыгее, два человека погибли. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Воздушное судно рухнуло в Майкопском районе республики. Погибли пилот дельтаплана и 43-летняя пассажирка — они получили травмы, несовместимые с жизнью.

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По данным источника, погибшая является уроженкой Ростова-на-Дону.

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Самолет Су-30 рухнул в Иркутске 23 октября, сообщили «Дни.ру». Истребитель в ходе летных испытаний упал на двухэтажный дом. В результате происшествия погибли два летчика.

Следственный комитет России проверяет версию о возможной неисправности кислородного оборудования в кабине самолета. Не исключено, что оба летчика в процессе полета потеряли сознание и утратили контроль над управлением истребителем.

Кроме того, рассматривались версии ошибки пилотирования и отказа техники. Владельцев дома, на который упал самолет, признали потерпевшими.

Ранее в Ейске истребитель Су-34 упал на жилую многоэтажку. Двигатель самолета загорелся, пилоты успели катапультироваться.