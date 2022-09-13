Два человека погибли при ДТП в Новосибирске | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Два человека погибли при ДТП в Новосибирске

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Массовое ДТП произошло в Новосибирске. Два человека погибли, сообщил телеканал «Царьград».

Сначала ВАЗ-2106, за рулем которого находился мужчина без прав, сбил пешехода. Затем он врезался в стоящий автомобиль Haval, а тот влетел в Mercedes-Benz Е-200.

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