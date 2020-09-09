Два человека погибли при аварии с легковыми машинами в Крыму

Два человека погибли и трое пострадали при аварии с легковыми автомобилями в Сакском районе Крыма, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что о ДТП на автодороге Митяево — Трудовое стало известно полиции в 11:23 по московскому времени, пишет «Газета.ru».

«Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Peugeot Partner», — отметили в ведомстве.

По информации сотрудников МЧС, водитель и пассажир отечественной машины получили травмы, не совместимые с жизнью. Водителю иномарки потребовалась деблокация при помощи специального оборудования. Пострадавших госпитализировали в местное медицинское учреждение.