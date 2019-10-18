Два человека погибли после столкновения Ford и LADA в Петербурге

По данным издания, авария произошла на перекрестке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта. 25-летний водитель иномарки проигнорировал красный сигнал светофора и врезался на большой скорости в легковушку. 60-летняя пассажирка LADA умерла на месте. Водитель скончался после госпитализации. Виновник столкновения оказался пьян. Он и его 23-летняя пассажирка получили травмы. Возбуждено уголовное дело.