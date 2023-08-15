Происшествия 15 августа 2023, 18:17 Два человека погибли после столкновения двух машин на встречке в Краснодарском крае

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ДТП произошло на федеральной трассе в Абинском районе Краснодарского края. На встречной полосе столкнулись две машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Авария случилась ночью 15 августа. Nissan выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2110. В результате водитель и пассажир второй машины погибли. Водитель и пассажир иномарки получили травмы. Их доставили в больницу.