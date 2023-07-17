Происшествия 17 июля 2023, 13:53 Два человека погибли после падения балки на грузовик в Красноярском крае

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В Емельяновском районе Красноярского края погибли два человека, находившиеся в кабине грузовика в тот момент, когда на машину упала балка. Об этом написал «Царьград».

Как рассказали в ГУ МВД по региону, грузовик был задействован в работах по установке наземного пешеходного перехода на участке трассы Красноярск — Элита.

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В ведомстве отметили, что поднятый кузов КамАЗа сбил металлическую балку, которую положили на опоры над дорогой. В результате происшествия погибли водитель и пассажир грузовика.