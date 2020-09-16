Два человека погибли под Ростовом при столкновении легковушки с грузовиком

Инцидент произошел 16 сентября на 139-м км трассы Элиста – Зимовники.

Отмечается, что водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и врезался в МАN, который ехал во встречном направлении. Обе машины улетели в кювет.

В результате погибли два человека, еще двое пострадали.