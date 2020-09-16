16 сентября 2020, 17:25
Два человека погибли под Ростовом при столкновении легковушки с грузовиком
В Ростовской области столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщил «Царьград».
Инцидент произошел 16 сентября на 139-м км трассы Элиста – Зимовники.
Отмечается, что водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и врезался в МАN, который ехал во встречном направлении. Обе машины улетели в кювет.
В результате погибли два человека, еще двое пострадали.