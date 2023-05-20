Происшествия 20 мая 2023, 18:31 Два человека погибли под Первомайском после срабатывания взрывного устройства Мэр Колягин: под Первомайском погибли два человека в результате срабатывания СВУ в воздухе Pxhere

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Два человека погибли, еще двое получили ранения из-за срабатывания взрывного устройства ВСУ под Первомайском в ЛНР. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«Вновь наши города и поселки страдают от действий вооруженных формирований Украины», — сообщил он.

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Взрывное устройство сработало в населенном пункте Калиново-Борщеватое. Подробности и информация о поврежденных объектах инфраструктуры уточняется, добавил мэр.

Ранее украинские войска обстреляли минометным огнем село Сушаны Брянской области. Несколько жилых домов оказались полностью или частично разрушены, повреждены машины.

В этот же день украинские военные атаковали село Муром и Архангельское в Белгородской области. Появлялась информация, что украинские военные пытались прорваться в регион с гранатометами.