Два человека погибли под колесами поезда в Москве

Следующий из Москвы в Монино поезд насмерть сбил мужчину и женщину на платформе «Яуза», сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Трагедия произошла 16 июля. Пешеходы пытались забраться на платформу, но оказались под колесами поезда. Аналогичный инцидент произошел ранее в Нижегородской области. Под поезд попали три человека — двое взрослых получили травмы, а четырехлетняя девочка погибла.