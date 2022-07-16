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    16 июля 2022, 22:58

    Два человека погибли под колесами поезда в Москве

    Поезд насмерть сбил мужчину и женщину в Москве

    Юлия Шелковенко

    Следующий из Москвы в Монино поезд насмерть сбил мужчину и женщину на платформе «Яуза», сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

    Два человека погибли под колесами поезда в Москве

    Трагедия произошла 16 июля. Пешеходы пытались забраться на платформу, но оказались под колесами поезда. Аналогичный инцидент произошел ранее в Нижегородской области. Под поезд попали три человека — двое взрослых получили травмы, а четырехлетняя девочка погибла.