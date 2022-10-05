Два человека погибли по время пожара в Череповце | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 14:54 Поделиться Telegram

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Viber Два человека погибли по время пожара в Череповце

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Пожар произошел в пятиэтажке в Череповце. Два человека, женщина и мужчина, погибли, сообщила газета «Известия» со ссылкой на МЧС по Вологодской области.

Также четырехлетний ребенок попал в больницу с ожогами. Погибший мужчина был его отцом. Личность второй жертвы пока не установлена.

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Огонь распространился на 24 квадратных метра. Тушением занимались 22 сотрудника МЧС с использованием шести единиц спецтехники.

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Место происшествия самостоятельно покинули 50 человек. Еще 20 вывели пожарные. Причина возгорания пока не известна.

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