Два человека погибли по время пожара в Череповце | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 15:15

Активисты Greenpeace попытались сорвать выступление Лиз Трасс

Мир

05 октября 2022, 15:09

СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

Реклама

Спецоперация

05 октября 2022, 15:08

ВС России уничтожили ангар с украинскими Bayraktar из «Искандера»

Спорт

05 октября 2022, 15:08

Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Подмосковье

05 октября 2022, 15:07

Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

Подмосковье

05 октября 2022, 15:01

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК

Знаменитости

05 октября 2022, 15:01

Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля

Мир

05 октября 2022, 14:58

Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ

Происшествия

05 октября 2022, 14:54

Два человека погибли по время пожара в Череповце

Читать 360tv в

Пожар произошел в пятиэтажке в Череповце. Два человека, женщина и мужчина, погибли, сообщила газета «Известия» со ссылкой на МЧС по Вологодской области.

Также четырехлетний ребенок попал в больницу с ожогами. Погибший мужчина был его отцом. Личность второй жертвы пока не установлена.

Реклама

Огонь распространился на 24 квадратных метра. Тушением занимались 22 сотрудника МЧС с использованием шести единиц спецтехники.

Реклама

Место происшествия самостоятельно покинули 50 человек. Еще 20 вывели пожарные. Причина возгорания пока не известна.

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама