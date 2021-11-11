Два человека погибли по вине пожилого водителя в Адыгее

В Адыгее на трассе Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск в результате аварии погибли два человека. По предварительной информации, ДТП спровоцировала 64-летняя пенсионерка, управлявшая автомобилем ВАЗ-2115. Об этом написал «Царьград».

По данным правоохранителей, пожилая женщина выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком Volvo, которым управлял 63-летний житель Кубани.

От полученных травм на месте происшествия умер 51-пассажир ВАЗ-2115, а также водитель грузовика.

Сотрудники ГУ МВД РФ по Республике Адыгея проводят проверку. Выясняются все детали смертельного ДТП.