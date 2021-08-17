Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП на трассе М-7

Серьезная авария произошла в Республике Татарстан, на трассе М-7 в Актанышском районе вблизи села Поисево в субботу, примерно в 20:30. 32-летний мужчина на автомобиле Lada Granta выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон, и в лоб столкнулся с двигающейся навстречу иномаркой Volkswagen Polo.

Как сообщает inkazan.ru, из-за столкновения погибли два пассажира отечественной легковушки, еще пятеро были доставлены в больницу с травмами, среди них двое детей. Момент столкновения автомобилей попал на видео, который очевидцы ДТП выложили в Telegram-канале «В Татарстане Поймут».