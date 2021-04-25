Два человека погибли от взрыва гранаты в Новоуральске

В закрытом свердловском городе Новоуральске в многоэтажке взорвалась граната. В результате погибли два человека. Информация появилась в группе «NVK | Новоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина 39 лет и 18-леняя девушка стали жертвами взрыва, который произошел на улице Садовой. Взрывная волна выбила стекла и разрушила в квартире мебель. По данным сайта Оctagon, другие жильцы дома не пострадали, риска обрушения дома нет.

Источник фото: соцсети

Источник сайта «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах сообщил, что пока не известно, каким образом гранта попала в руки этим людям. По данным Lifе, взрывное устройство осталось мужчине от дедушки. Обстоятельства происшествия выяснят специалисты. Соседи сообщили в соцсетях, что во время взрыва погибшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько дней назад в Ереване взорвалась машина. В результате два человека погибли, один пострадал. В пресс-службе местного МЧС сообщили, что на место оперативно приехали спасатели. Других подробностей ведомство не уточнило.