Эксклюзив 06 февраля 2023, 06:38 Два человека погибли в Москве из-за загоревшегося дивана Диван загорелся в квартире на востоке Москвы, два человека погибли

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В многоэтажке на востоке Москвы ночью 6 февраля произошел пожар. В одной из квартир загорелся диван. Хотя площадь возгорания составила всего два квадратных метра, жильцы погибли. Об этом рассказал источник «360».

Спасателей вызвали сразу после полуночи в 22-этажный дом на улице Вешняковская. Снаружи дыма не заметили — он выходил из квартиры на 11-м этаже в подъезд. Специалисты вскрыли дверь и нашли двух человек в тяжелом состоянии. В 00:40 их передали медикам, однако спасти жильцов не удалось — в 01:11 зафиксировали смерть. Квартиру осмотрели и выяснили, что загорелся диван на площади два квадратных метра. Огонь потух самостоятельно.

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Прокуратура Москвы показала кадры с места пожара. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки.

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Ранее при пожаре на 13-й Парковой улице в Москве погиб один человек, один пострадал, еще восемь эвакуировали. Возгорание началось в квартире на втором этаже, из-за задымления пришлось ставить вентилятор для тактической вентиляции.