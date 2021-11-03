Два человека погибли на трибьют-концерте ABBA

Два человека погибли и один получил травмы на трибьют-концерте ABBA. В результате мероприятие отменили. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина с большой высоты упал в фойе на двух других посетителей. В результате он и еще один человек погибли, а третий участник происшествия пострадал.

«Нет ничего, что указывало бы на то, что этот мужчина хотел навредить другим», — уточнили в полиции.

В результате концерт пришлось отменить.