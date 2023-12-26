Происшествия 26 декабря 2023, 13:01 Два человека погибли на трассе в Челябинской области из-за снегопада

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На трассе в Челябинской области из-за сильного снегопада произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службе ГИБДД по региону.

Из-за сильного снега водитель Lada потерял управление, и машину вынесло на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с Freightliner с полуприцепом. Пассажир и водитель отечественного авто скончались на месте, проводится проверка.

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