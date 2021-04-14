Два человека погибли на трассе под Ростовом

Двое погибли в аварии на дороге в Ростовской области. Третий участник событий после ДТП попал в больницу. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла ночью 13 апреля на участке трассы Котельниково–Песчанокопская. Автомобиль Ford и грузовая «ГАЗель» столкнулись в 22:50 на 151-м километре трассы. Водитель иномарки, по сообщениям ГИБДД, буксировал другую машину. Из-за невыясненных обстоятельств, Ford повело и машина выехала на встречную полосу, врезавшись в «ГАЗель».

Водитель и пассажир Ford умерли на месте от полученных травм. Находившийся на рублем «ГАЗели» получил травмы, но остался жив. Его увезли в медицинское учреждение. Полиция выясняет детали произошедшего.