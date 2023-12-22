22 декабря 2023, 14:27
Два человека погибли на трассе Оренбург — Илек после столкновения с КамАЗом
Смертельная авария с участием КамАЗа произошла накануне на 47-м километре автодороги Оренбург — Илек. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД.
Как рассказали в ведомстве, водитель машины KIA ехал в сторону села Илек со стороны Оренбурга. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.
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Водитель и пассажир иномарки погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель большегруза не пострадал.
ДТП
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