Происшествия 22 декабря 2023, 14:27 Два человека погибли на трассе Оренбург — Илек после столкновения с КамАЗом

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Смертельная авария с участием КамАЗа произошла накануне на 47-м километре автодороги Оренбург — Илек. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Как рассказали в ведомстве, водитель машины KIA ехал в сторону села Илек со стороны Оренбурга. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

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Водитель и пассажир иномарки погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель большегруза не пострадал.