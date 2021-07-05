Два человека погибли на дорогах Башкирии

В Башкирии за минувшие сутки произошло два смертельных ДТП. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Первое ДТП случилось на 6 километре трассы Краснохолмский - Нефтекамс. 34-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo столкнулась с LADA Priora, которой управлял 48-летний мужчина. В результате погиб 40-летний пассажир отечественного авто. Он умер на месте происшествия.

Другая авария произошло на шоссе в Дуванском районе. Иномарка Volkswagen Polo перевернулась на трассе. 55-летняя женщина, сидевшая за рулем, погибла. Ее 38-летняя дочь, находившаяся на момент ЧП в салоне, получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу.