Происшествия 03 июля 2023, 17:08 Два человека погибли на автозаправочной станции во время очистки цистерны для бензина в Иркутской области

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Два человека погибли на автозаправочной станции в городе Тайшет Иркутской области во время очистки цистерны для бензина. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, 42-летний директор АЗС и 35-летняя женщина чистили резервуар под бензин. Во время работ они оба погибли.

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Отмечается, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сейчас специалисты опрашивают свидетелей.