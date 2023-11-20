20 ноября 2023, 19:40
Два человека погибли из-за упавшего на машину дерева в Новокузнецке
В Новокузнецке два человека погибли, когда на автомобиль из-за урагана упало дерево. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.
В Заводском районе старый тополь упал на отечественную легковушку, в которой сидели четыре человека. Находившиеся внутри 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли на месте. Остальных пассажиров доставили в больницу с различными травмами. По факту случившегося начали проверку.
ДТП
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