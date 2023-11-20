Происшествия 20 ноября 2023, 19:40 Два человека погибли из-за упавшего на машину дерева в Новокузнецке

Читать 360tv в

В Новокузнецке два человека погибли, когда на автомобиль из-за урагана упало дерево. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.

В Заводском районе старый тополь упал на отечественную легковушку, в которой сидели четыре человека. Находившиеся внутри 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли на месте. Остальных пассажиров доставили в больницу с различными травмами. По факту случившегося начали проверку.

Авторы: