Два человека погибли из-за травм на рабочих местах в Приморье

Два человека умерли и еще четверо получили тяжелые травмы на своих рабочих местах в Приморье. Это произошло из-за нарушений техники безопасности, пишет vostokmedia.com.

В Федерации профсоюзов края уточнили, что в Хасанском районе умер 33-летний составитель поездов. В Уссурийске скончался 55-летний машинист цеха. Один водитель в процессе работы травмировал ногу. 40-летний повар попал рукой в работающую мясорубку и повредил пальцы.

Другой рабочий вошел в тепловую камеру для проверки уровня воды и получил большие термические ожоги обеих ног. В Тернейском районе 43-летняя женщина доставала застрявший в оборудовании пиломатериал и в результате получила перелом плечевой кости со смещением.