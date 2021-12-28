28 декабря 2021, 11:33
Два человека погибли из-за травм на рабочих местах в Приморье
Два человека умерли и еще четверо получили тяжелые травмы на своих рабочих местах в Приморье. Это произошло из-за нарушений техники безопасности, пишет vostokmedia.com.
В Федерации профсоюзов края уточнили, что в Хасанском районе умер 33-летний составитель поездов. В Уссурийске скончался 55-летний машинист цеха. Один водитель в процессе работы травмировал ногу. 40-летний повар попал рукой в работающую мясорубку и повредил пальцы.
Другой рабочий вошел в тепловую камеру для проверки уровня воды и получил большие термические ожоги обеих ног. В Тернейском районе 43-летняя женщина доставала застрявший в оборудовании пиломатериал и в результате получила перелом плечевой кости со смещением.