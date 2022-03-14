Два человека погибли из-за пожара в жилой квартире в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в Санкт-Петербурге сегодня, 14 марта, около семи часов утра. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на городское МЧС.

Двухкомнатная квартира загорелась в доме № 35 на улице Маршала Тухачевского в Красногвардейском районе. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров. В результате пожара скончались два человека. К ликвидации огня привлекли 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.