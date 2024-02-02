Происшествия 02 февраля 2024, 08:29 Два человека погибли и почти 170 пострадали из-за пожара на газозаправке в Кении Standard: мощный взрыв и пожар произошли на газозаправке в Найроби Pxhere

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Крупный пожар вспыхнул после взрыва на газозаправочной станции в столице Кении Найроби, жертвами ЧП стали два человека, еще 165 пострадали. Об этом со ссылкой на местную газету Standard сообщил РБК.

Возгорание произошло около полуночи в районе Эмбакаси. Глава региональной полиции Найроби Адамсон Бунгей подтвердил, что пожар вызвал взрыв. На месте продолжают работать спасатели.

Известно, что среди двоих погибших есть один несовершеннолетний. В больницу имени Мамы Люси в Найроби доставили 167 человек, в том числе 25 детей.

У многих диагностировали травмы дыхательных путей. Еще семь человек находятся в Национальной больнице Кеньятта.