Важное 08 марта 2024, 15:41 Два человека погибли и один пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: два жителя Белгородской области погибли из-за атаки дронов-камикадзе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ со стороны Вооруженных сил Украины. Два человека погибли, один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские боевики ударили по населенному пункту с помощью трех дронов-камикадзе.

Реклама

«В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал Гладков.

На место случившегося выехала бригада скорой помощи. Пострадавшего доставят в медицинское учреждение, как только позволит оперативная обстановка. Из-за атаки ВСУ экскаватор и манипулятор получили повреждения, добавил глава региона.

Также украинские войска атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на сельхозпредприятие.