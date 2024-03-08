08 марта 2024, 15:41
Два человека погибли и один пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Гладков: два жителя Белгородской области погибли из-за атаки дронов-камикадзе
Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ со стороны Вооруженных сил Украины. Два человека погибли, один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Украинские боевики ударили по населенному пункту с помощью трех дронов-камикадзе.
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«В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал Гладков.
На место случившегося выехала бригада скорой помощи. Пострадавшего доставят в медицинское учреждение, как только позволит оперативная обстановка. Из-за атаки ВСУ экскаватор и манипулятор получили повреждения, добавил глава региона.
Также украинские войска атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на сельхозпредприятие.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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