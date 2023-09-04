Важное 04 сентября 2023, 17:25 Два человека погибли и еще восемь пострадали при обстреле поселка Мироновский в ДНР СЦКК: два жителя поселка Мироновский в ДНР погибли при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Двое жителей поселка Мироновский в Донецкой Народной Республике — 45-летний мужчина и 58-летняя женщина — стали жертвами обстрела со стороны ВСУ. Еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом информировало представительство ДНР в СЦКК.

Среди пострадавших — два ребенка: 11-летние девочка и мальчик. Кроме того, ранены двое мужчин 65 лет и один 72-летний, а также три женщины 70, 68 и 48 лет.

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В поселке зафиксировали попадания, в том числе прямые, в здания на улицах Комсомольской, Ленина и Богдана Хмельницкого. На улице Комсомольской снаряды попали в школу № 10 и две многоэтажки, на улице Ленина — в здание школы № 9, административное здание, почтовое отделение, МФЦ и пять многоквартирных домов, на Богдана Хмельницкого — в две многоэтажки.

Также ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. СЦКК информировал о попаданиях в два многоквартирных жилых дома и повреждении газопровода.