Важное 18 марта 2024, 13:28 Два человека погибли и четыре пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: два человека стали жертвами удара ВСУ по селу Никольское под Белгородом РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили по селу Никольское в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще четыре пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина — от полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи», — написал глава Белгородской области.

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Спасатели извлекли из-под завалов того же дома маленькую девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами. Ребенка доставили в детскую больницу. Специалисты также ищут под обломками двух женщин.

Трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации.

В Никольском из-за удара ВСУ четыре частных дома получили повреждения. Информация уточняется, добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны.