Два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Уфой | 360°

19 октября 2022, 15:54
Два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Уфой
Автомобили ВАЗ и Hyundai Creta столкнулись на 1502-м километре автодороги Урал — Югорчанка под Уфой. Два человека погибли, четверо попали в больницу, сообщило агентство «Муксун.fm» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Установлено, что 20-летний водитель ВАЗа был без прав», — уточнили в ГИБДД.
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В итоге он и его пассажирка погибли на месте. Еще двое пассажиров попали в больницу. Также пострадали водитель и пассажир Hyundai.
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Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
ДТП
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