Два человека погибли при взрыве газа в Пензе. Видео

Взрыв прогремел в жилой квартире в пятиэтажном доме в Пензе, два человека погибли. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам Мельниченко, в происшествии погибли два человека. Около 25 человек были эвакуированы.

«На улице Мира в Пензе произошел хлопок газа в многоквартирном доме. К сожалению, погибли два человека», — написал губернатор.

Губернатор сообщил, что прибыл на место лично, чтобы управлять работой созданного оперативного штаба. Глава области поручил создать на базе школы № 53 эвакуационный центр для жителей дома.

Медики и сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия. Администрация Пензы и городская жилищная инспекция проверят дом на конструктивные повреждения.