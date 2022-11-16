Происшествия 16 ноября 2022, 22:19 Два человека подорвались на мине в Брянской области — власти Губернатор Брянской области Богомаз: два человека пострадали при подрыве на мине РИА «Новости»

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Автомобиль наехал на мину в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области, пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — отметил Богомаз.

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Брянская область на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. В октябре ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района, один из снарядов попал в жилой дом. В результате атаки никто не пострадал.

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В середине ноября неизвестные ударили по нефтеналивному терминалу «Жеча». В одном из резервуаров зафиксировали возгорание, которое быстро ликвидировали.

Ранее губернатор Брянской области Богомаз сообщил о подрыве опоры ЛЭП. В результате ЧП жители Климовского района остались без электроснабжения.