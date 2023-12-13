13 декабря 2023, 17:13
Два человека отравились угарным газом в Нижегородской области
В Нижегородской области два человека, в том числе подросток, отравились угарным газом. Случай произошел 12 декабря на улице Свирского в Сормове, написал сайт pravda-nn.ru.
Как уточнили в СУ СК России по Нижегородской области, подросток и его родитель почувствовали недомогание и обратились в скорую помощь. Медики незамедлительно выехали на место ЧП и помогли пострадавшим.
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Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Газ
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