Происшествия 13 декабря 2023, 17:13 Два человека отравились угарным газом в Нижегородской области

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В Нижегородской области два человека, в том числе подросток, отравились угарным газом. Случай произошел 12 декабря на улице Свирского в Сормове, написал сайт pravda-nn.ru.

Как уточнили в СУ СК России по Нижегородской области, подросток и его родитель почувствовали недомогание и обратились в скорую помощь. Медики незамедлительно выехали на место ЧП и помогли пострадавшим.

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Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.