Происшествия 16 января 2024, 17:33 Два человека отравились угарным газом в Нижегородской области

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В селе Васильев Враг Арзамасского района Нижегородской области два человека отравились угарным газом. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По предварительным данным, жильцы дома по улице Полевой почувствовали недомогание и вызвали скорую, их доставили в больницу. Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

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Отмечается, что по факту произошедшего правоохранители организовали доследственную проверку.