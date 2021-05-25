25 мая 2021, 13:17
Два человека отравились продуктами горения и погибли в Оренбурге
В Оренбурге пять человек отравились продуктами горения. Двое из них погибли, передает РИА ФАН со ссылкой на региональный следком.
По данным информагентства, люди погибли в одной из квартир на улице Пролетарской. ИА Nation News рассказало, что в помещении неисправно работала система вытяжки. В результате пять человек отравились. Подросток и две женщины попали в больницу. 59-летний мужчина и его девятилетняя внучка погибли. Возбуждено уголовное дело.