Два человека отравились продуктами горения и погибли в Оренбурге

В Оренбурге пять человек отравились продуктами горения. Двое из них погибли, передает РИА ФАН со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, люди погибли в одной из квартир на улице Пролетарской. ИА Nation News рассказало, что в помещении неисправно работала система вытяжки. В результате пять человек отравились. Подросток и две женщины попали в больницу. 59-летний мужчина и его девятилетняя внучка погибли. Возбуждено уголовное дело.