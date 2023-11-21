Происшествия 21 ноября 2023, 10:49 Два человека остались в тяжелом состоянии после отравления наркотиками в Астрахани Главврач Юлушев оценил состояние отравившихся наркотиками в Астрахани РИА «Новости»

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После отравления наркотиками 17 человек остались в больнице Астрахани. Состояние двоих оценили как тяжелое, сообщил главврач ГКБ № 3 имени С. М. Кирова Байрам-Ажи Юлушев. Его процитировало РИА «Новости».

Глава медучреждения уточнил, что с 17 ноября к ним поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими веществами. Однако позже двух выписали.

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«На сегодня у нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии», — указал главврач.

По его словам, некоторых из пострадавших перевели в общие палаты. Всего медработники планируют выписать шесть человек. При этом в самой больнице никто из поступивших не скончался, подчеркнул Юлушев.

Ранее СМИ сообщали, что три человека погибли в результате массового отравления метадоном в Астрахани — 19-летние девушки и 29-летний мужчина. О том, были ли они в медучреждении, неизвестно.

В региональном Минздраве заявляли, что в период с 17 по 21 ноября почти 20 человек госпитализировали с отравлением наркотиками. Полицейские смогли задержать трех иностранцев, подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками. Двое из них признались в совершении преступления.