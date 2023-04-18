18 апреля 2023, 18:57
Два человека едва не погибли во время пожара в коммунальной квартире в Петербурге
В Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали двух человек из горящей коммунальной квартиры в Калининском районе. Пожар произошел в понедельник, 17 апреля, на Тимуровской улице, написали «Невские новости».
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, огонь успел распространиться на площади четыре квадратных метра.
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В тушении пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.
Санкт-Петербург
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