Происшествия 18 апреля 2023, 18:57 Два человека едва не погибли во время пожара в коммунальной квартире в Петербурге

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В Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали двух человек из горящей коммунальной квартиры в Калининском районе. Пожар произошел в понедельник, 17 апреля, на Тимуровской улице, написали «Невские новости».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, огонь успел распространиться на площади четыре квадратных метра.

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В тушении пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.