Два человека едва не погибли в ночной аварии в Забайкальском крае | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Два человека едва не погибли в ночной аварии в Забайкальском крае

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ДТП с участием грузовиков произошло в ночь с 4 на 5 сентября на трассе «Чита-Хабаровск» в Забайкальском крае. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Два грузовика SHACMAN и MAN столкнулись на 554-м километре трассы. Оба водителя получили травмы.

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Во вторник, 6 сентября, произошла авария участием УАЗа. Водитель транспортного средства сбил пешехода в селе Усугли Тунгокоченского района. Мужчину доставили в больницу.

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Всего за 6 сентября инспекторы Забайкальского края выявили 252 аварии.

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