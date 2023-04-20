Происшествия 20 апреля 2023, 12:11 Два человека едва не погибли в горящем здании в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в горящем здании на Автобусной улице. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел накануне на первом этаже трехэтажного здания. До прибытия спасателей огонь успел распространиться на площади девять квадратных метров.

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Двух человек, оказавшихся в этот момент в здании, эвакуировали. Сейчас эксперты выясняют причины пожара.