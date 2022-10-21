Два человека пострадали в ДТП в Нижегородской области | 360°

21 октября 2022, 16:52
Два человека пострадали в ДТП в Нижегородской области
Две легковые машины врезались в Нижегородской области. Два человека получили травмы, сообщило издание NewsNN со ссылкой на УГИБДД по региону.
Правоохранители установили, что автомобиль Daewoo вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Водитель и пассажир первой машины получили травмы.
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По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте происшествия образовалась пробка длиной около двух километров.
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ДТП
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