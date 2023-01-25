Происшествия 25 января 2023, 23:58 Два частных дома загорелись в Самарской области за одну ночь

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Серьезный пожар произошел в Кинеле Самарской области. Там загорелись два частных дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила в 04:57. Пламя охватило дома № 14 и 14а на улице Московская. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Потушить огонь удалось только в 08:25. В тушении пожара задействовали 67 человек личного состава и 21 единицу техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.