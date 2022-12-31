Происшествия 31 декабря 2022, 17:01 Два частных дома пострадали от обломков неизвестного объекта в Волгоградской области Глава района Шевченко: обломки неизвестного объекта повредили два дома под Волгоградом

Читать 360tv в

Металлические обломки неизвестного объекта упали и загорелись на окраине рабочего поселка Ливнево Жирновского района Волгоградской области. Пострадали два частных дома, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава района Александр Шевченко со ссылкой на экстренные службы.

Раненых нет.

Реклама

«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре», — добавил Шевченко.

Реклама

По его данным, на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС, а также администрации Жирновского муниципального района. Глава района пообещал, что, когда появится новая информация о случившемся, жителям сообщат об этом через официальные паблики, соцсети и СМИ.

Днем раньше обломки неизвестного объекта обнаружили в поле в Руднянском районе Волгоградской области. Разрушений удалось избежать. Свидетелей падения осколков не было, поэтому непонятно, как они оказались в поле. Очевидцы предположили, что это фрагменты «военных объектов».