Два бывших ректора курганских вузов скончались в один день

Накануне умер бывший ректор Курганского машиностроительного института (КМИ) Аркадий Глазырин. В этот же день скончался и экс-ректор КГУ Александр Терехов. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт Курганского государственного университета (КГУ).

«30 ноября ушел из жизни Аркадий Васильевич Глазырин, кандидат технических наук, профессор, ректор КМИ в 1986–1990 годах. Память об Аркадии Васильевиче останется в сердцах друзей, коллег и учеников. Руководство и коллектив КГУ приносят соболезнования родным и близким», — сказано на сайте.

Руководство университета сообщило, что прощание с погибшим пройдет 3 декабря в 11:00 в шестом корпусе Курганской областной клинической больницы.

Первый ректор КГУ Александр Терехов также ушел из жизни 30 ноября. КГУ был создан с помощью слияния КМИ и Курганского педагогического института в 1955 году.