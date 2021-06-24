Два брата утонули в Удмуртии

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил о гибели двух подростков, передает портал Izlife.

По данным издания, молодые люди погибли накануне. Два брата 11 и 14 лет утонули в пруду в деревне Мещеряки (Завьяловский район). Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В связи с гибелью подростков глава региона поручил профильному комитету увеличить число проверок «в отношении муниципальных образований в части обеспечения безопасности на водоемах».