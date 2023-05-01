Происшествия 01 мая 2023, 00:15 Два брата с Украины задержаны в Москве за запуск беспилотника ТАСС: двух украинцев задержали за запуск неизвестного беспилотника в Южном Бутово Pixabay

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Двое мужчин задержаны за запуск неизвестного дрона на юго-западе Москвы. Аппарат изъят и направлен на проверку, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на улице Адмирала Ушакова.

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«Инцидент произошел в одном из дворов возле жилого дома на улице Адмирала Ушакова. Задержаны двое мужчин, которые запускали неизвестный беспилотник», — рассказал изданию собеседник.

По факту происшествия назначена проверка.

Telegram-канал Shot уточнил, что задержанные — украинцы с поддельными паспортами. Коптер в одном из дворов обнаружили местные жители, они вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, откуда был запущен дрон, и вышли на двух братьев 38 и 36 лет — уроженцев Хмельницкого.

При проверке документов выяснилось, что у них в паспортах стоят поддельные штампы о регистрации и разрешении на проживание. По информации канала, на братьев завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон пытался атаковать село Цаповка. Но сброшенное беспилотником самодельное взрывное устройство (СВУ) не сдетонировало, а сам летательный аппарат рухнул на землю.