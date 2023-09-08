Происшествия 08 сентября 2023, 13:46 Два БПЛА сбили в Херсонской области при попытке атаковать избирательный участок Избирком Херсонской области: российские ПВО сбили два украинских дрона РИА «Новости»

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Российские системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу регионального избиркома Марину Захарову.

Беспилотные летательные аппараты ликвидировали в Скадовском муниципальном округе. БПЛА пролетели в непосредственной близости над избирательными участками, заявила Захарова. По ее словам, если бы дроны достигли цели, не обошлось бы без жертв.

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Утром 8 сентября избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за «меняющейся ситуации», рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, в Херсоне объявили ракетную атаку.

В Новой Каховке Херсонской области 2 сентября стартовали досрочные выборы депутатов. Голосование началось в труднодоступных местах и рядом с линией боевого соприкосновения, писали «Известия».