Происшествия 06 июля 2023, 00:27 Два большегруза столкнулись на КАД и заблокировали движение

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Серьезное ДТП произошло в районе Приморского шоссе на КАД. Там столкнулись два большегруза. Из-за этого движение оказалось заблокированным. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась в среду, 5 июля, на пятом километре КАД. Там столкнулись самосвал и фура. Последняя машина из-за удара сложилась пополам. Из-за ДТП движение оказалось заблокированным между Приморским шоссе и ЗСД. Информации о погибших и пострадавших не поступало.