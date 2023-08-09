09 августа 2023, 03:24
Два боевых беспилотника сбили на подлете к Москве
Собянин: силы ПВО сбили на подлете к Москве два боевых беспилотника
Два боевых беспилотника сбили при попытке атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — написал он.
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По словам градоначальника, в настоящий момент информации о пострадавших от падения обломков не поступало. На места падения дронов выехали экстренные службы.
Очевидцы сообщили «360», что слышали громкий взрыв около 03:00 в разных округах Москвы и в Подмосковье.
Несколько дней назад, 6 августа, российские военные пресекли попытку украинской стороны атаковать с помощью беспилотника объекты в Московской области. БПЛА сбили силами противовоздушной обороны на территории Подольска в Московской области.
Беспилотники
Москва 2023
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