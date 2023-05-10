Происшествия 10 мая 2023, 22:06 Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородском районе Губернатор Гладков: два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородском районе Telegram

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Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждения получили два жилых дома. В строениях выбило окна, также были посечены заборы и автомобиль.

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«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Белгородская область регулярно попадает под обстрел ВСУ. Во всем регионе действует высокий уровень террористической опасности. В минувший понедельник, 8 мая, ВСУ также обстреляли еще семь населенных пунктов региона.

Также под атаку украинских сил попал город Шебекино. В городе зафиксировали повреждения жилых домов и автомобилей местных жителей. Кроме того, при обстреле 8 мая пять человек получили травмы. Двое из них госпитализировали.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели жителя Шебекина, который получил тяжелое ранение при обстреле города со стороны ВСУ. Накануне глава региона заявлял, что при поквартирном обходе восьми домов, пострадавших при атаках 8 и 9 мая, специалисты зафиксировали повреждения в 124 квартирах.