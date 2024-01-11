Происшествия 11 января 2024, 12:21 Два беспилотника ВСУ уничтожили в Курской области РИА «Новости»: силы РЭБ нейтрализовали два украинских дрона в Курской области

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Два ударных беспилотника ВСУ нейтрализовали в приграничном Глушковском районе Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что информация о подавлении украинских дронов-камикадзе под Курском поступила днем 10 января. Для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы. После падения дронов на землю они сдетонировали. По словам представителя экстренных служб, никто не пострадал, разрушений тоже нет.

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Украинские военные неоднократно пытались атаковать российскую территорию при помощи БПЛА. Прошлой ночью вражеское устройство повредило нежилое здание в Воронежской области, обошлось без пострадавших. Утром дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции в Калуге, рассказал губернатор Владислав Шапша. Само сооружение не повредилось.